Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев приговорены сегодня к реальным срокам в колонии общего режима

Кокорин получил полтора года, Мамаев – 1 год и 5 месяцев. Судья Елена Абрамова вынесла сегодня решение по делу о двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова уже объявила о планах обжаловать это решение.

Татьяна Стукалова добавила, что жалоба будет подана в течение 10-ти дней.

Защитник Павла Мамаева Игорь Бушманов добавил, что футболист намерен остаться в профессиональном спорте.

Бушманов добавил, что в ближайшее время обсудит со своим подзащитным вопрос о подаче документов на условно-досрочное освобождение.