Власти США считают, что Иран нечетко выразил свое решение по ядерной проблеме

В частности, непонятно, что именно и как именно Тегеран намерен ограничивать выполнение обязательств в рамках совместного плана действий, — сказал американский госсекретарь Майк Помпео. В Вашингтоне хотят посмотреть, каковы будут реальные шаги Исламской республики.

Иран предупредил ведущие страны, в том числе Россию, о том, что прекращает выполнять ряд пунктов сделки в ответ на введение Соединенными Штатами новых санкций.