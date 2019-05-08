Московские полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину

Это произошло, когда она пришла в гости к друзьям, — рассказал другой участник группы Петр Верзилов. Сотрудники МВД объяснили свои действия необходимостью провести опрос, поскольку некая группа молодежи повредила государственное имущество. Как пишет интернет-издание «Медиазона», Никульшину и ее друзей доставили в ОВД «Тверской».

Никульшину задерживали в прошлом месяце по дороге на церемонию вручения «Золотой маски». В прошлом году она и Верзилов были участниками акции во время финала Чемпионата мира по футболу.