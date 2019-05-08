В футбольной Лиге Чемпионов сегодня определится второй финалист

Аякс и Тоттенхэм поспорят за право сыграть решающий матч за титул с английским Ливерпулем.

Голландский Аякс начал выступление в нынешней Лиге чемпионов с квалификации. Успешно преодолел групповой этап, а затем оставив не у дел Реал с Ювентусом, темной лошадкой для футбольной европы быть перестал. Более того, с учетом результата первой игры в Лондоне, которую гости выиграли со счетом 1-0, именно клуб из Амстердама представляется фаворитом. У Аякса здоровы все звезды. На неделе они принесли команде Кубок страны. Виллем второй в финале был разгромлен со счетом 4-0.

А вот лондонский Тоттенхэм заканчивает сезон не в лучшем настроении. Два последних матча национального Чемпионата Шпоры проиграли. Легенда клуба, и его главная ударная сила Харри Кейн выйдет на поле только в следующем сезоне. Вселяет надежду лишь то, что в отличии от первого матча, сегодня сможет помочь команде корейский форвард Сон Хен Мын.

Ответный полуфинал между Аяксом и Тоттенхэмом начнется в 22 часа. Трансляция на телеканале Матч ТВ.