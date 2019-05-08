Католичка из Пакистана, приговоренная к смертной казни за богохульство, прибыла в Канаду, где, может попросить убежище

Католичка из Пакистана, мать пятерых детей, приговоренная к смертной казни за богохульство, прибыла сегодня в Канаду, где, возможно, попросит убежище, — сообщают зарубежные СМИ.

Женщину арестовали летом 2009 года, признав виновной в оскорблении пророка Мухаммеда. Нелестные слова в адрес пророка прозвучали из уст католички в ходе спора с работавшими вместе с ней в поле мусульманками, которые посчитали, что прикоснувшись к кувшину с водой она ее осквернила. Через несколько дней те пожаловались на нее местному мулле, обвинив в богохульстве, пишет сайт Дойче велле. Асия Биби была арестована в 2010 году, приговорена к смертной казни и провела в ожидании ее исполнения восемь лет. Верховный суд Пакистана, на фоне протестов мировой общественности и выступлений видных политиков внутри страны неожиданно оправдал Биби и потребовал ее немедленного освобождения. Пакистанские исламисты подали апелляцию на решение суда, которая, тем не менее, была отклонена.

О своем согласии предоставить убежище бывшей заключенной, чье местоположение тщательно скрывалось, заявили сразу несколько стран. Как напоминает британская Гардиан, один из высокопоставленных защитников Биби в Пакистане, губернатор штата Панджаб был убит сотрудником его охраны после того, как в январе 2011 года обратился к президенту страны с просьбой помиловать осужденную. Убийца политика был казнен пятью годами позже, однако на суде сторонники в знак признания его действий осыпали приговоренного лепестками роз. В том же, 2011 году исламисты, назвавшие себя боевиками движения Талибан (организация запрещена в России), застрелили первого федерального министра Пакистана по национальным делам. Министр предвидел свою гибель, после которой Би-би-си и Аль-Джазира обнародовали записанное им видеообращение с призывом бороться за права христиан и других меньшинств, рассказывает издание. В 200-миллионном Пакистане проживают менее двух процентов адептов римской католической церкви, на которых приходится больше половины всех судебных дел, связанных с так называемым богохульством, сообщает Гардиан. – По сведениям британской правозащитной Лиги Open Doors, Пакистан входит в пятерку наиболее опасных для христиан стран мира.

Согласно данным организации, довольно часто обвинения в богохульстве в этой стране инициируются ради сведения личных счетов.