Иран частично отказался выполнять условия ядерной сделки

Президент страны Хасан Раухани разослал соответствующие письма России, Китаю, Великобритании, Франции и Германии. В частности, Тегеран не будет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах.

Власти Ирана также установили 60-дневный срок для достижения нового соглашения. После этого они угрожают возобновить работы по обогащению урана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что лично привез в Москву послание от президента Роухани. Письмо будет внимательно изучено, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом переговоров с Зарифом.

Лавров также подчеркнул, что намерения США отправить в район Персидского залива ударную группу во главе с авианосцем стало манерой поведения Вашингтона.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что к берегам Ирана направляются авианосец и группа бомбардировщиков, чтобы продемонстрировать Тегерану готовность применить силу.

США сегодня могут объявить новые экономические санкции против Ирана. А в понедельник стало известно, что Вашингтон отправляет на Ближний Восток дополнительные войска — в качестве ответа на эскалацию со стороны Тегерана.

О том, что Белый Дом на этой неделе — и скорее всего, сегодня, объявит о существенных экономических санкциях против Ирана, со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Администрации Трампа сообщило издание Аксиос. Какие сферы экономики новые санкции затронут, они сказать отказались, но это не будет энергетический сектор. Издание Уолл Стрит Джорнел ранее сообщало, что санкции коснутся продаж нефтехимии. Сегодняшний день может быть выбран для объявления новых мер потому, что год назад Президент Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки.

Главными целями санкции США против Ирана являются сокращение поступления наличности для иранского режима и охлаждение роста страны путем ограничения диверсификации экономики. Белый Дом ожидает три вероятных сценария по итогам новых санкций по Ирану: нуждающийся в деньгах иранский режим вернется за стол переговоров и предложит США более выгодные условия по ядерной сделке, санкции сдержат Иран и заставят перенаправлять ресурсы на решение внутренних проблем и наконец, иранский режим падет — на свержение «режима мулл» давно надеется советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он же объявил в понедельник, что в ответ на эскалацию со стороны Ирана, в частности, планируемые атаки на американские войска в Ираке и Сирии, США отправляют на Ближний Восток ударную группу авианосцев и оперативную группу бомбардировщиков.

Собеседники издания Аксиос при этом ожидают со стороны иранского режима «крайне непредсказуемого» ответа — что на языке дипломатии означает применение насилия.