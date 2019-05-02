Против писательницы Елены Чижовой требуют возбудить уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма»

Политолог Наталия Елисеева направила заявление в Следственный комитет. Дело в том, что писательница Елена Чижова в швейцарской прессе опубликовала эссе. Чижова полагает, что Сталин способствовал плану Гитлера уморить Ленинград в блокаде. По мнению писательницы, Сталин испытывал неприязнь к Ленинграду. Также Чижова пишет, цитирую: «Нет другого объяснения тому факту, что во время блокады целые поезда вооружений с ленинградских заводов ехали на «материк», в то время как Сталин и его сообщники даже не снабжали город минимальными запасами». Теперь политолог Елисеева считает, что за такие слова писательницу надо привлечь за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России. На своей странице в социальной сети политолог написала: «Друзья! Мое обращении в СК вызвало шквал эмоций! Половина меня поддержала, спасибо вам. Остальная половина прокляла, это на их совести. Я как вела свою линию, так и буду вести. Так победим!», — написала Елисеева. В разговоре с «Эхом Москвы» она сказала, что ее бы устроило, если бы Чижова признала вину и получила штраф.

Добавим, что лидер думских коммунистов Геннадий Зюганов уже заявил, что считает высказывания Чижовой омерзительной провокацией и кощунством. Так же выступил и писатель Николай Стариков. Он назвал текст Чижовой пропагандой лживых идей.

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