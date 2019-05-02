Памятник Иосифу Сталину установлен на территории обкома КПРФ в Новосибирске

Завтра состоится торжественное открытие, — рассказал «Эху Москвы» второй секретарь обкома Ренат Сулейманов.

В Новосибирске равное количество сторонников и противников установки памятника, — таковы результаты общественного обсуждения, которое проходило в электронном виде с 12 февраля по 4-е марта.

Вопросы об установке памятника Сталину нужно задавать властям Новосибирска, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Инициативная группа добивалась разрешения установить памятник несколько лет. Утверждается, что это стало возможным благодаря пожертвованиям и деньгам местных коммунистов.