Знаменитый советский композитор Евгений Крылатов умер в Москве

Народному артисту России было 85 лет.

Песни знакомые с детства. Мелодии сразу запоминаются, в них искренность и простота. Музыка Евгения Павловича притягивает как магнит, в ней таится волшебство.

Песни, музыку к которым написал композитор Евгений Крылатов, можно перечислять долго. Вот лишь некоторые: «Прекрасное далёко», «Крылатые качели», «Три белых коня», «Кабы не было зимы». Они звучат в любимыми многими фильмах «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Чародеи», «С любимыми не расставайтесь», мультфильмах о Простоквашино, Дед Мороз и лето, Умка. В общей сложности, Крылатов сочинил музыку к более чем полутора сотням фильмам и анимационным лентам. «Если по ходу действия герой должен был запеть — я сочинял песню. В таких случаях у меня уже были стихи, написанные поэтом», — вспоминал Крылатов. Он работал с многими, но особенно плодотворным было сотрудничество с Юрием Энтиным. Они создали больше 80-ти песен. В том числе Крылатые качели и прекрасное далёко. Мелодии этих песен настолько хороши, что и без текста при всём уважении к Энтину они ничего не теряют.

Песни, написанные Крылатовым, исполняли многие известные артисты. В их числе Эдуард Хиль, душевнее которого эту композицию вряд ли кто мог спеть.

Евгений Павлович автор музыки к спектаклям из золотого фонда театрального репертуара: «Горе от ума» и «Недоросль» в Малом театре, «Ревизор» в Рижском театре русской драмы», «Ромео и Джульетта» в Театре Юного зрителя. За десятилетия творческой деятельности Крылатов создал несколько сотен сочинений в разных жанрах: от эстрады до симфонической и камерной музыки. Из музыки к кино композитор любил больше всего свою работу к фильму 1976-го года «Русалочка».

Евгений Крылатов умер этим утром, последний месяц композитор находился в больнице из-за двусторонней пневмонии, рассказала его дочь Мария агентству ТАСС.

Евгения Крылатова могут похоронить на Митинском кладбище, где покоится его жена. Когда и где пройдёт прощание с композитором пока неизвестно.