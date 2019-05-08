Правительство Украины не признает российские паспорта, которые выдаются жителям Донбасса

Эти граждане могут лишиться пенсий и социальных выплат, — предупреждают в Киеве.

Выдача российских паспортов гражданам Украины это диверсия в рамках гибридной войны. Наличие российского гражданства гарантирует жителям Донбасса дополнительные проблемы, — считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он призвал российские власти заниматься многочисленными внутренними проблемами и не вмешиваться в дела Украины.

В Кремле сегодня заявили, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса вне зависимости от реакции Киева.