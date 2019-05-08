Суд в Рязани отказал в УДО Дмитрию Павлюченкову, фигуранту дела об убийстве Анны Политковской

Суд в Рязани отказал в условно-досрочном освобождении Дмитрию Павлюченкову, фигуранту дела об убийстве Анны Политковской, — сообщает ТАСС. Павлюченков признал свою вину – он приговорен к 11 годам лишения свободы. Адвокаты подавали ходатайство об освобождении по УДО в связи с состоянием здоровья Павлюченкова.

По словам защитников, Павлюченков основной свидетель по другому делу — об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Защитник также заявил в суде, что есть люди, заинтересованные в том, чтобы Павлюченков «замолчал, и желательно, навсегда».