Администрация Магнитогорска опровергает информацию о начисленных штрафах за ЖКХ для жителей пострадавшего дома

Магнитогорцы утверждают, что получили квитанции для оплаты коммунальных платежей.

Жители дома, который пострадал от взрыва бытового газа в канун Нового года, должны оплатить счета за газ, воду и пользование лифтами, хотя все коммуникации у них отключили еще в январе. Как пишет «Новая газета», в квитанциях, помимо прочего была указана и пеня за капитальный ремонт, начисленная за период с начала года по апрель. При этом ранее администрация города пообещала гражданам, что все коммунальные платежи будут временно отменены – вплоть до решения вопроса с постоянным жильем.

Власти города поясняют, что услуги, которыми жители дома не пользовались, можно перерасчитать. Однако платы за капитальный ремонт избежать не удастся. Как пишет местная газета «Магнитогорский рабочий», в администрации это объясняют тем, что обслуживание, уборка подъездов и придомовой территории велась в любом случае, а деньги пойдут на капитальный ремонт непосредственно поврежденного дома. Власти также отметили, что с апреля, как только жители начали возвращаться в квартиры, в подъездах были пущены лифты.

31 декабря прошлого года в доме в результате взрыва бытового газа частично обрушился седьмой подъезд. Жертвами трагедии стали 39 человек.

В прошлом месяце эксперты признали частично обрушившийся дом пригодным для проживания.