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Эксклюзив Эха 18:11, 08 мая 2019

Комиссия по расследованию катастрофы Сухой СуперДжет-100 призывает ориентироваться на официальную информацию

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы самолета Сухой СуперДжет-100 в  Шереметьево призывает ориентироваться только на официальную информацию. По словам председателя комиссии главы Минтранса Евгения Дитриха, сведения, появляющиеся в  СМИ и  соцсетях могут содержать неточную, сфальсифицированную или вырванную из контекста информацию.

Межгосударственный авиационный комитет не дает комментариев о ходе расследования катастрофы в Шереметьево. При этом в  МАК не подтвердили информацию о том, что черные ящики СуперДжета расшифрованы.

За последние два дня были отменены или задержаны несколько рейсов, которые должны были выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100. В минувшее воскресенье лайнер этой модели потерпел аварию в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек.

Самолет Sukhoi Superjet должен был вылететь в Москву из Ростова-на-Дону сегодня утром, но уже после посадки пассажиров сняли с борта – в лайнере обнаружили техническую неисправность. Об этом сообщило агентство РИА Новости. В столицу людей доставили на другом самолете, подтвердили в аэропорту. Sukhoi Superjet не вылетел сегодня и из Москвы в Пермь. Вечером он должен был вернуться обратно, но этот рейс также отменили. Еще один Superjet отправился из российской столицы в Минск с задержкой в несколько часов, об этом газете РБК сообщил пассажир. По его словам, перенос объяснили технической неполадкой. А накануне вечером в Шереметьеве рейс в Ригу отложили из-за запаха гари в салоне. Как рассказал телеканалу Москва 24 один из пассажиров, перед самым взлетом к лайнеру подогнали пожарные машины. При этом сидевшие в самолете люди ничего подозрительного в салоне не заметили.

Потом появились сообщения, что никаких неисправностей при осмотре не обнаружили. В Ригу людей доставили на другом Superjet.

Между тем, после катастрофы, унесшей в субботу жизни нескольких десятков человек, на сайте Change.org появилась петиция с требованием прекратить использование этих самолетов. Ее подписало более 170 тысяч человек. В Кремле эту петицию видели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако по его словам, приостановить эксплуатацию самолета Sukhoi Superjet могут только авиационные органы.

Катастрофа самолета SSJ100 не должна нанести ущерба репутации этого воздушного судна. Спрос на билеты возобновится в ближайшее время, об этом в эфире «Эха Москвы» сказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Он, однако, отметил, что авторитет марки может пострадать, если следствие установит, что в конструкции самолета есть существенные недостатки.

В воскресенье лайнер Sukhoi Superjet, вылетевший в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Во время посадки он несколько раз ударился об землю и загорелся. По неофициальным данным, в качестве основной версии крушения самолета в Шереметьево следователи рассматривают ошибку пилотов.



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