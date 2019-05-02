Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела о драках в центре Москвы. В частности, Кокорин приговорен к полутора годам колонии общего режима, а Мамаев к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

День, проведенный в СИЗО засчитывается подсудимым за полтора дня в колонии, таким образом Кокорину осталось отбыть семь с половиной месяцев, а Мамаеву — шесть с половиной. Футболисты признали вину лишь частично.

И Кокорин и Мамаев должны выйти на свободу, — считает главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Он заявил об этом еще до вынесения приговора.

Семак выразил надежду, что после выхода на свободу Александр Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом».

Полтора года колонии – это слишком суровое наказание для футболистов Мамаева и Кокорина. Приговор обусловлен субъективными представлениями следователей и судей о личностях спортсменов. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

На решение суда мог повлиять и тот факт, что футболисты вдвоем напали на высокопоставленного чиновника, отметил Сергей Смирнов.

Реальные сроки, к которым приговорили футболистов Мамаева и Кокорина, — это достаточно справедливое наказание за хулиганство. Об этом «Эху Москвы» сказал глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.

Он отметил, что расследование по делу футболистов шло слишком долго. Обычно подобные дела рассматриваются максимум полтора месяца, сказал Михаил Федотов.