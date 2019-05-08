Реальные сроки получили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев

Судья Пресненского суда Елена Абрамова назначила игроку «Зенита» полтора года в колонии общего режима, а полузащитнику «Краснодара» и сборной России Мамаеву 1 год и 5 месяцев. Обоих признали виновными в нападениях в центре Москвы осенью прошлого года. Тогда пострадали водитель ведущей Первого канала и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Представители Пака говорят, что находят приговор справедливым, и обращают внимание на то, что футболисты могут рассчитывать на УДО после вступления его в силу.

Стул, которым футболист Кокорин бил чиновника Минпромторга Дениса Пака, будет уничтожен. Об этом говорится в приговоре, который вынесла сегодня судья Елена Абрамова. Деревянный стул, как объявила Абрамова, является орудием преступления.