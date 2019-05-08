Правительственная комиссия призывает ориентироваться на официальную информацию в деле о трагедии в «Шереметьево»

Правительственная комиссия призывает ориентироваться только на официальную информацию в деле о трагедии в «Шереметьево». Как сказали агентству «Интерфакс» в Министерстве транспорта, в прессе и социальных сетях появляются сведения о катастрофе и расследовании, в которых могут содержаться данные либо вырванные из контекста, либо сфальсифицированные. Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом.