Сразу пять рейсов на самолетах «Сухой Суперджет 100» отменил или задержал за последние сутки «Аэрофлот»

Как пишет РБК, этим утром один самолет заменили в Ростове-на-Дону из-за технической неисправности. Причем вместо суперджета, как пишет издание, был предоставлен «Боинг». Отменены рейсы из Москвы в Пермь и обратно. Накануне вечером был задержан вылет из Москвы в Ригу.

Все это произошло после того, как в воскресенье в аэропорт «Шереметьево» вернулся и загорелся после посадки «Сухой Суперджет 100», который должен был лететь в Мурманск. Погиб 41 человек.