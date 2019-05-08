Пресненский суд Москвы приговорил футболиста Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима. Судья Елена Абрамова признала его виновным в нанесении побоев из хулиганских побуждений по делу о двух драках в центре Москвы. Еще один участник стычек, Павел Мамаев, приговорен к 1-му году и 5-ти месяцам в колонии общего режима. Такой же срок получил третий обвиняемый, Александр Протасовицкий. Четвертый фигурант, младший брат Кокорина, также приговорен к полутора годам.

Оба игрока и два других фигуранта дела были задержаны минувшей осенью. С того времени они находились в СИЗО.