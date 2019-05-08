Сборная России по хоккею вылетает сегодня в Словакию для участия в Чемпионате мира

Сегодня утром сборная России в полном составе тренировалась на базе в подмосковном Новогорске. На лед вышли 26 хоккеистов. Три вратаря, 10 защитников и 13 нападающих. Причем, защитник НХЛовского «Коламбуса» Владислав Гавриков присоединится к команде уже в Словакии. Поскольку в окончательную заявку на турнир можно внести лишь 25 человек, тренерскому штабу предстоит определить двух лишних. С большой долей вероятности, это будут как раз игроки обороны.

Что касается сочетаний троек и пар защитников на последней тренировке, то были они практически такими же, как в заключительном матче Евротура против сборной Чехии. Ту игру россияне, напомню, выиграли со счетом 4-1.

Соперниками подопечных Ильи Воробьёва по групповому этапу станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.