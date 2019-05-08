Иран частично отказался выполнять условия ядерной сделки

Президент страны Хасан Раухани разослал соответствующие письма России, Китаю, Великобритании, Франции и Германии. В частности, Тегеран не будет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах.

Власти Ирана также установили 60-дневный срок для достижения нового соглашения. После этого они угрожают возобновить работы по обогащению урана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что лично привез в Москву послание от президента Роухани. Письмо будет внимательно изучено, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом переговоров с Зарифом.

Лавров также подчеркнул, что намерения США отправить в район Персидского залива ударную группу во главе с авианосцем стало манерой поведения Вашингтона.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что к берегам Ирана направляются авианосец и группа бомбардировщиков, чтобы продемонстрировать Тегерану готовность применить силу.