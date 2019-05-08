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16:00, 08 мая 2019

Суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев

В Москве оглашается приговор по делу о двух драках в центре города.

Прокурор запрашивала для братьев Кокориных по полтора года колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого просила заключить на год и пять месяцев. Как следует из приговора судьи, все фигуранты грубо нарушили общественный порядок и выразили неуважение к обществу – то есть совершили хулиганство.

По данным следствия оба спортсмена, а также те, кто их сопровождал, в той или иной мере приняли участие в двух драках. Одна произошла на парковке, где пострадал водитель ведущей «Первого канала», другая – в ресторане «Кофемания», где были побиты два чиновника Минпромторга. Это произошло в октябре прошлого года и с того самого времени все четверо обвиняемых находятся в СИЗО.

Судья зачитывает приговор уже около полутора часов. Как ожидается, вскоре она озвучит наказание, которое будет назначено подсудимым.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны выйти на свободу, поскольку не было объективных причин для столь долгого следствия. Такое мнение высказал главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Он выразил надежду, что Александр Кокорин как можно скорее подпишет контракт с «Зенитом».



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