Палата Представителей США сегодня рассмотрит вопрос об обвинении Генпрокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу

Палата Представителей США сегодня рассмотрит вопрос об обвинении Генпрокурора США Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу — после того, как он отменил выступление на слушаниях в Палате и не представил конгрессменам полную, неотредактированную версию отчета Боба Мюллера.

В прошлую среду Генпрокурор Уильям Барр выступил на слушаниях в дружественном президенту Трампу Сенате (эту палату конгресса контролирует Республиканская Партия). На четверг у Барра было назначено выступление перед контролируемой демократами Палатой Представителей, которое Генпрокурор в последний момент отменил. Комитет юстиции Палаты Представителей тогда направил Барру повестку с требованием предоставить полную версию отчета о расследовании Боба Мюллера, без зацензурированных частей. Конгрессмены предупредили Барра, что если он проигнорирует повестку, его обвинят в неуважении в Конгрессу. Минюст предложил конгрессменам менее зацензурированную, чем увидела общественность, версию доклада, но не полную версию, что комитет юстиции не устроило. и сегодня он рассмотрит резолюцию об обвинении Барра в неуважении к Конгрессу — если она будет принята комитетом, то потом ее вынесут на голосование всей Палаты, где демократы, скорее всего, проголосуют ЗА.

После этого дело будет направлено в Прокуратуру Округа Колумбия или Минюст для возбуждения уголовного дела. Наказание за неуважение к Конгрессу предусматривает штраф в 1000 долларов и до одного года тюрьмы. Но вероятность того, что федеральный прокурор выдвинет обвинения против собственного начальника, ничтожно мала, пишет американская пресса.

В этом случае Палата Представителей может попытаться добиться судебного преследования Генпрокурора США через гражданский иск.

Технически также у Конгресса есть возможность арестовать человека, который не исполняет повестки.

Единственными Генпрокурором США, которого обвиняли в неуважении к Конгрессу, был Эрик Холдер, Генпрокурор при президенте Обаме. Контролируемая республиканцами Палата Представителей вынесла Холеру обвинение в 2012 году, но Барак Обама отказался преследовать генпрокурора, применив привилегию исполнительной власти.