Рязанский суд отказал осужденному по делу об убийстве журналистки Анны Политковской в досрочном освобождении

Дмитрий Павлюченков продолжит отбывать наказание.

Заседание, на котором должна была решиться судьба бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова, переносилось несколько раз. Ходатайство должны были рассмотреть еще в середине марта, но по разным причинам этот вопрос откладывался. В итоге, как сообщает ТАСС, суд не счел возможным отпустить фигуранта дела об убийстве Анны Политковской условно-досрочно. В 2012 году он получил 11 лет лишения свободы.

Двое других осужденных – организатор убийства Лом-Али Гайтукаев и киллер Рустам Махмудов – получили пожизненные сроки. При этом заказчик преступления до сих пор не установлен. Политковскую застрелили в лифте ее дома в 2006 году. Как считает следствие, причиной убийства стала профессиональная деятельность журналистки. Как выяснили правоохранители, Павлюченков в этой схеме сыграл важную роль – он организовал наблюдение за корреспондентом «Новой газеты» и передал пособникам оружие.

Павлюченков также является свидетелем по делу об убийстве другого журналиста американца Пола Хлебникова.