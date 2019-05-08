Министр обороны Серегй Шойгу назвал недопустимым принудительное привлечение детей офицеров в ряды юнармейцев

Минобороны выявило уже несколько таких случаев, — рассказал министр на коллегии ведомства.

По мнению Шойгу, нельзя стать патриотом по разнарядке. Для предотвращения подобных случаев он поручил Главному Военно-политическому управлению и региональным штабам Юнармии незамедлительно реагировать на малейшие проявления формализма.

Как писал Коммерсант, численность Юнармии по планам Минобороны должна составить около миллиона человек к 2020 году.