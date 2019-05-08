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14:30, 08 мая 2019

Пресненский суд Москвы сегодня вынесет приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Пресненский суд Москвы сегодня вынесет приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и еще двум фигурантам дела о драках в центре Москвы. Как сообщает РБК, начало заседания задерживается. В понедельник обвиняемые выступили в суде с последним словом. Футболисты попросили не ломать их судьбы и принесли извинения. Александр Кокорин заплакал, когда говорил о своих родителях.
Обвинение запросило для братьев Кокориных полтора года колонии общего режима, а для Павла Мамаева и Протасавицкого один год и пять месяцев.
К настоящему моменту фигуранты провели в СИЗО почти семь месяцев.



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