Пресненский суд Москвы сегодня вынесет приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

Пресненский суд Москвы сегодня вынесет приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и еще двум фигурантам дела о драках в центре Москвы. Как сообщает РБК, начало заседания задерживается. В понедельник обвиняемые выступили в суде с последним словом. Футболисты попросили не ломать их судьбы и принесли извинения. Александр Кокорин заплакал, когда говорил о своих родителях.

Обвинение запросило для братьев Кокориных полтора года колонии общего режима, а для Павла Мамаева и Протасавицкого один год и пять месяцев.

К настоящему моменту фигуранты провели в СИЗО почти семь месяцев.