Пресненский суд Москвы должен начать оглашение приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Их обвиняют в хулиганстве.

В ходе прений, прошедших в понедельник, прокурор Светлана Тарасова попросила для фигурантов дела реальные сроки наказания. В частности, для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла – 1,5 года колонии общего режима. Полузащитнику клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву, а также Александру Протасовицкому Тарасова просила назначить 1 год и 5 месяцев заключения. По мнению прокурора, вина подсудимых в умышленном хулиганстве в ходе двух драк, произошедших в октябре прошлого года, полностью доказана. Защита же продолжала настаивать на исключении из дела мотивов хулиганства по предварительному сговору и попросила назначить подсудимым наказание, не связанное с лишением свободы. Сами фигуранты дела в своем последнем слове еще раз попросили прощения за свои поступки и попросили «не ломать судьбы». При этом ранее братья Кокорины, а также Мамаев и Протасовицкий признали свою вину частично – лишь в отдельных эпизодах.

Поводом для «дела футболистов» послужили две драки в центре Москвы, в ходе которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.