Знаменитый советский и российский композитор Евгений Крылатов умер в Москве

Он написал музыку к полутора сотням фильмам и мультфильмам. Композитору было 85 лет.

Песни на музыку Евгения Крылатова вряд ли можно перепутать с кем-то ещё. Они знакомы миллионам с детства. Вспомним хотя бы «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника» или «Прекрасное далёко» из «Гостьи из будущего». А ещё фильмы «Чародеи», «Ох уж эта Настя», мультфильмы о Простоквашино, «Дед Мороз и Лето». В них и многих других картинах и анимационных лентах звучит музыка Крылатова. Яркая, волнительная, мелодии запоминаются мгновенно, их хочется напевать или насвистывать. Среди таких и «Колыбельная медведицы» из мультика «Умка».

Музыку к кино Евгений Павлович стал сочинять в начале 60х, вскоре после того как окончил консерваторию в Москве. Уроженец небольшого города в Свердловской области с детства проявлял интерес к музыке, родители этому способствовали. Отец, заводской рабочий, играл на скрипке, коллекционировал пластинки, мама Крылатова прекрасно исполняла народные песни. Первым фильмом, к которому он написал музыку, была мелодрама «Жизнь сначала» 1961 года. Как вспоминал композитор, для того, чтобы он вошёл в мир кинематографа, много сделал Александр Зацепин. Фильмов, которые знает и любит вся страна, где звучат песни Крылатова, много, Он сам называл своей любимой работой советско-болгарскую картину 76го года «Русалочка». Работал с поэтами Юрием Энтиным, Леонидом Дербенёвым, Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, список можно продолжать. Песни на музыку Евгения Павловича исполняли Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Леонид Серебренников многие другие. На вопрос что самое сложное в творчестве композитора Крылатов неизменно отвечал: сочинить мелодию. Он называл это тайной. И признавался, что всякий раз начиная работу переживает и думает, что всё уже написали до него.

Евгений Павлович писал музыку и для театра.

О времени и месте прощания с Евгением Крылатовым информации пока нет.