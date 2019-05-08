Сегодняшний день оказался богат на сообщения о технических неполадках самолетов Сухой Суперджет-100

Рейс Аэрофлота из Ростова-на-Дону в Москву сегодня был задержан из-за неисправности. Пассажиров отправили другим рейсом, — сказали Интерфаксу в пресс-службе аэропорта. Подробности не приводятся.

В Шереметьево накануне Сухой СуперДжет-100 были вынуждены заменить перед вылетом в Ригу из-за запаха гари. По одним данным, его почувствовал кто-то из пассажиров, после чего возникла паника. В то же время один из пассажиров, Павел, в интервью телеканалу Москва-24 сказал, что люди ничего подозрительного в самолете не заметили.

К лайнеру перед самым взлетом подогнали пожарные машины. Потом появились сообщения, что никаких неисправностей при осмотре не обнаружили. Люди вылетели в столицу Латвии на другом СуперДжете.

Также утром сегодня в Шереметьево был задержан еще один рейс Аэрофлота в Минск. Также сообщали о некоей технической неполадке.

В прошлое воскресенье в Шереметьево совершил экстренную посадку СуперДжет Аэрофлота. Он несколько раз ударился о землю и загорелся. Погиб 41 человек.

Почти 170 тысяч человек уже подписали петицию с требованием прекратить использование данных самолетов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле об этом знают.

Ранее в Минтрансе говорили, что не видят оснований для прекращения эксплуатации Сухого СуперДжет-100.

Как повлияли на россиян новости о катастрофе самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево и о сегодняшней замене лайнера из-за запаха гари, выяснил корреспондент «Эха Москвы».

Москвичи восприняли трагедию с самолетом компании «Аэрофлот» по-разному. Частный предприниматель Денис рассказал, что в принципе не доверяет этому перевозчику, а после случая в Шереметьево ни за что не сел бы в «Сухой Суперджет».

Игорь уверен, что причиной катастрофы стала неисправность самолета, поэтому он не стал бы покупать билеты на рейс, выполняемый на лайнере «Сухой Суперджет».

В то же время москвич Антон отказываться от полетов на самолетах этого типа пока не собирается.

Архитектор Римма сегодня прилетела в Москву из Казани. И, несмотря на то, что авария в Шереметьево произошла всего за несколько дней до этого, она не стала бы менять билеты в случае, если бы ей предстояло возвращаться на лайнере Сухой Суперджет.

Многие опрошенные согласны с тем, что эксплуатацию «Сухой Суперджет» следовало бы приостановить до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что, по неофициальным данным, в качестве основной версии крушения самолета в Шереметьево следователи рассматривают ошибку пилотов.