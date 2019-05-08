Песков: Решение о приостановке эксплуатации самолетов Сухой Суперджет-100 могут принять только компетентные органы

Решение о приостановке эксплуатации самолетов Сухой Суперджет-100 могут принять только компетентные авиационные органы, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подтвердил, что в Кремле видели сообщение о сборе подписей за приостановку эксплуатации СуперДжетов после катастрофы в Шереметьево. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

Тем временем сегодня в Шереметьево задержали два рейса СухойСуперДжет-100: вылет в Ригу был задержан из-за запаха гари в салоне, еще один вылет — из Москвы в Минск, — отложен по техническим причинам. Кроме того, из-за неисправности задержан рейс Аэрофлота из Ростова-на-Дону, Как сообщает Интерфакс, пассажиров отправили другим самолетом.