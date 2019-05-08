Бюст Иосифа Сталина установлен на территории новосибирского обкома КПРФ ко Дню Победы

Торжественное открытие состоится завтра, — рассказал Коммерсанту руководитель инициативной группы Алексей Денисюк.

Инициативная группа добивалась разрешения несколько лет. Утверждается, что памятник установлен на пожертвования и деньги местных коммунистов.

В Кремле считают, что вопрос об открытии памятнику Сталину в Новосибирске это компетенция местных властей, — об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что не хотел бы давать положительную или отрицательную оценку личности Сталина и участвовать в общественной дискуссии по этому вопросу.