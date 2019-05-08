Песков: Москва будет выдавать паспорта жителям Донбасса, не смотря на планы Киева признать их недействительными

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ, сообщает ТАСС.

«Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа», — сказал Песков.

Указ был подписан президентом РФ 24го апреля, а сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство примет решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе.