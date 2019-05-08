Путин назначил нового главкома ВМФ

Также президент сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.

Главкомом Военно-морского флота Путин назначил адмирала Николая Евменова. Ранее он командовал Северным флотом.

Бывший главком ВМФ Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в ОСК.

Черноморский флот возглавит вице-адмирал Игорь Осипов, в прошлом он командовал Каспийской флотилией. Ранее возглавлявший Черноморский флот вице-адмирал Александр Моисеев назначен новым командующим Северного флота.