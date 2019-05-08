Пакистанская христианка Асия Биби, преследуемая на родине по обвинениям в богохульстве, вылетела в Канаду

В 2010 она была приговорена к смертной казни, но полгода назад Верховный суд оправдал женщину, после чего она попросила убежища у нескольких стран.

Асия Биби вместе со своим мужем вылетела в Канаду, где их дожидаются дочери. Власти страны намерены обеспечить их охраной и оградить от внимания прессы, об этом изданию Deutsche Welle рассказали родственники.

Их отлет до последнего хранился в секрете. Биби была оправдана Верховным судом Пакистана еще в ноябре, это решение вызвало массовые протесты со стороны консервативных мусульман, выступающих за жесткое наказание за богохульство. Они в том числе требовали, чтобы женщину внесли в список тех, кому запрещено покидать страну. Из-за поступавших угроз Биби провела последние полгода под охраной в городе Карачи. Мать пятерых детей, христианку Асию Биби приговорили к повешению в 2010 году по обвинению в богохульстве. Поводом стала ссора с другими женщинами, работавшими вместе с ней. Их возмутило, что во время жары она выпила воды из колодца для мусульман. Во время ссоры Биби якобы несколько раз оскорбила пророка Мухаммеда. Сама женщина эти обвинения отрицала.

Как отмечает Deutsche Welle, преследование Биби отражает уровень нетерпимости, с которыми сталкивается христианское население Пакистана. Они составляют менее 3% от населения.