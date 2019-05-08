Два самолета Sukhoi Superjet 100 заменили в Шереметьево перед вылетом

На одном из лайнеров пассажиры пожаловались на запах гари.

Рейс Москва-Рига должен был подняться в небо накануне вечером, однако задержался на два часа. По данным «Пятого канала» причиной, по которой людей высадили из самолета, стал запах гари. Специалисты проверили салон, однако никаких неисправностей не обнаружили. Тем не менее, людей отправили в латвийскую столицу уже на другом Superjet. Еще один рейс SSJ-100 был задержан эти утром. Воздушное судно должно было отправиться из Москвы в Минск в половине девятого, однако вылет отложили на полдень. Как объяснили в «Аэрофлоте» самолет был заменен на другой по некой технической причине. Сегодня также из-за технической неисправности задержали отправление Superjet из Ростова-на-Дону в Москву.

Сбои в перевозках с использованием SSJ-100 возникают на фоне авиакатастрофы, случившейся в прошлое воскресенье. Борт такого же типа совершил экстренную посадку в Шереметьево, несколько раз ударился о землю и загорелся. Погиб 41 человек. По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка пилотов. Минтранс пока не видит оснований для приостановки полетов лайнеров этой модели.

Между тем более 165 тысяч человек уже подписали петицию на сайте change.org с требованием прекратить использование Sukhoi Superjet 100.