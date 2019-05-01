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Эксклюзив Эха 12:57, 08 мая 2019

Вопрос об открытии памятника Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей – Песков

Вопрос об открытии памятника Иосифу Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Открытие памятника — это прерогатива местных властей», — сказал он.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «Путин очень хорошо знает историю нашей страны — досконально, в деталях; и отрицать, что Сталин является частью истории нашей страны нельзя».

Песков добавил, что «хотел бы абстрагироваться» от оценки личности Сталина «со знаком плюс или минус». «Мы знаем, что это вопрос достаточно интенсивной общественной дискуссии. Поэтому я просто не считаю себя вправе в этом участвовать», — заключил он.



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