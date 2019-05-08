Умер композитор Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его дочь Марию Крылатову. «Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сказала она.

О месте и времени прощания будет известно позднее.

Крылатов — автор музыки к кинолентам «Приключения Электроника», «Чародеи», «Ох уж эта Настя», мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и многим другим. Он сотрудничал со многими театрами. Его песни исполняли Александр Градский, Лариса Долина, Валентина Толкунова.