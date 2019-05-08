Врио губернатора Петербурга Александр Беглов просит правительство поддержать городские многомиллиардные проекты

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов просит правительство поддержать городские многомиллиардные проекты.

В распоряжении газеты «Ведомости» оказалась копия прошлогоднего письма временного губернатора Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву. Подлинность документа подтвердили два чиновника Смольного. Беглов просит внести несколько многомиллиардных инфраструктурных объектов Петербурга в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Все проекты из этого плана надо построить за пять лет. Источники «Ведомостей» сказали, что Медведев поручил проработать предложения Беглова, а через неделю вице-премьером Максим Акимов прибудет в Петербург, обсуждать эти проекты. Самый дорогой объект в списке Беглова – пассажирское железнодорожное кольцо внутри Петербурга. Кольцо задумано построить по аналогии с Московским центральным кольцом. А вот другие предложения: Широтная магистраль , юго-западный железнодорожный обход, транспортно-логистический центр «Бронка», реконструкция Московского шоссе и первый этап Южной широтной магистрали. Отдельно Беглов указывает на проблему транспортной доступности газпромовского «Лахта-центра». Отмечу, что все эти заявления звучат на фоне выборов губернатора Петербурга. Они состоятся этой осенью и рейтинги Беглова пока низкие.

Ранее Александр Беглов договорился об инвестициях с РЖД.