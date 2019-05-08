Рейс Аэрофлота из Ростова-на-Дону в Москву сегодня утром был задержан из-за неисправности самолета Сухой СуперДжет-100

Пассажиров отправили другим рейсом, — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта. Подробности не приводятся.

В Шереметьево накануне Сухой СуперДжет-100 были вынуждены заменить перед вылетом в Ригу из-за запаха гари. По разным данным, его почувствовал кто-то из пассажиров или бортпроводников. Никаких неисправностей при осмотре не обнаружили. Люди вылетели в столицу Латвии на другом СуперДжете.

Также утром был задержан еще один рейс Аэрофлота в Минск. Также сообщали о некоей технической неполадке.