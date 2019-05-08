Иран отказался от части обязательств по ядерной сделке

Это произошло ровно спустя год после выхода из соглашения США.

Речь идет о том, что Иран не будет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах. Об этом говорится в заявлении на сайте президента страны. Там утверждается, что страны-участницы сделки не предприняли никаких шагов для того, чтобы компенсировать ущерб Тегерана от американских санкций. Иран также дал 60 дней на то, чтобы Германия, Великобритания, Китай и Россия как участницы соглашения выполнили свои обязательства в банковской сфере и в области нефтяных месторождений. По истечении этого срока там не исключают приостановку модернизации ядерного реактора на тяжелой воде в Араке. При этом, согласно сделке, Тегеран обязался не использовать этот реактор для выработки оружейного плутония. В то же время Иран выразил готовность продолжить консультации по ядерному соглашению, пообещав, при этом, «сильный и незамедлительный» ответ на любые негативные для страны действия.

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Джаваж Заиф намерены сегодня обсудить заявления Тегерана.