Минпросвещения проинструктирует учителей, как вести социальные сети

Предложение подготовить соответствующие рекомендации появилось после скандала с учительницей из Барнаула, которая была вынуждена уволиться из-за фотографий в купальнике.

«В условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа вопрос формирования профессионального имиджа педагога приобретает особую значимость», — говорится в ответе главы Минпросвещения Ольги Васильевой на запрос депутат Госдумы Дмитрия Свищева. Цитату приводит агентство РИА Новости. Ранее паралемнтарий предложил разработать концепцию по самовыражению учителей в соцсетях, и в министерстве отметили, что этот вопрос прорабатывается. Уже к началу следующего учебного года рекомендации разошлют в регионы. Поводом для инициативы стал случай в Барнауле. Там учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова уволилась из школы из-за давления, которое на нее начали оказывать, когда она выложила в соцсети фотографию с соревнований в закрытом купальнике.

Вслед за скандалом российские учителя решили поддержать коллегу флешмобом – в соцсетях начали появляться фотографии педагогов в купальниках с хештегом #УчителяТожеЛюди.