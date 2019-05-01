Сергей Лапенков: Прошедшую в Восточном Измайлове акцию нельзя считать «Бессмертным полком»

Акцию, прошедшую 7 мая в Восточном Измайлове в Москве, нельзя считать «Бессмертным полком». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» Сергей Лапенков.

«Это очень странное событие, ведь День Победы в России празднуется 9 мая. Насчет флагов «Единой России» и подростков из школы олимпийского резерва, которых пригнали на акцию — все это не очень хорошо. Это нарушает устав «Бессмертного полка», — сказал он.

Как уточнил Лапенков, он бы «даже не называл эту акцию «Бессмертный полк», потому что смысл мероприятия не в том, чтобы пронести флаги, а в сохранении семейной памяти о конкретных людях, а не вообще о народе-победителе». «Люди видят это и понимают, что это не про дедушку, а про депутатов», — отметил он.

Лапенков добавил, что такие случаи фиксируются на сайте «Бессмертного полка» и заносятся в специальный раздел.