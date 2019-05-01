Церемония открытия бюста Сталина состоится 9 мая в Новосибирске

Церемония открытия бюста Иосифа Сталина состоится 9 мая на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов.

«Открывать бюст будет мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны, партийный актив, а также все те, кто хочет почтить память Сталина», — сказал он.

Сулейманов добавил, что безопасность бюста будет обеспечиваться с помощью видеонаблюдения. «Кроме того, первое время возле него будет выставлена охрана, чтобы избежать актов вандализма», — заключил он.

Проект предусматривает благоустройство площадки вокруг памятника, возведение кирпичной стены с колоннами и подиума из гранитной плитки. Общая высота памятника – 3 метра. На площадке будет установлено прожекторное освещение.