Жителей разрушенного взрывом дома в Магнитогорске штрафуют за долги по коммуналке

Как сообщает портал URA.Ru, им пришли счета за услуги ЖКХ за все месяцы 2019 года. При этом часть здания отключена от водоснабжения и газа, в подъезде не работают лифты. Чиновники говорят, что произведут перерасчёт за некоторые услуги, однако, не за все. Штрафы придётся платить до тех пор, пока часть дома не признают аварийной.

Напомним, в результате взрыва газа в канун Нового года в доме разрушился целый подъезд, погибли 39 человек.