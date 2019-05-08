Иран частично отказался от выполнения условий ядерной сделки

В частности, он не будет соблюдать договорённости по ограничению запасов обогащённого урана и тяжёлой воды, которая используется в ядерных реакторах. Тегеран установил 60-дневный срок для достижения новых условий соглашения. Об этом проинформированы участники сделки – Россия, Китай, Великобритания Франция и Германия.

Год назад Соединенные Штаты объявили о выходе из сделки с Ираном. Министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф возлагает всю ответственность на Вашингтон.

Министр иностранных дел Ирана сегодня в Москве проведёт переговоры с Сергеем Ларовым.