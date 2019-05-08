В борьбе за Кубок Стэнли определился еще один полуфиналист

Сент-Луис Блюз переиграл в 7-м матче Даллас.

Команды Владимира Тарасенко и Александра Радулова растянули выяснение отношений на максимально возможные 7 встреч. Решающий матч оказался столь же упорным, как и вся серия. В самом дебюте команды обменялись заброшенными шайбами. После чего взяли паузу. 2 с половиной периода зрители готов не увидели. Не случилось их и в первом овертайме. Только в начале второго, на 85-й минуте встречи, цели достиг точный бросок Патрика Маруна. Блюзмены победили и вышли в финал Западной Конференции. Соперник Сент-Луиса станет известен завтра, когда седьмой матч проведут хоккеисты Сан-Хосе и Колорадо.

Напомним, что в финале Восточной Конференции сыграют Бостон и Каролина.