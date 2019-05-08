В аэропорту «Шереметьево» пассажиров рейса Москва-Рига пересадили с одного «Суперджета» на другой из-за запаха гари в салоне. В столицу Латвии люди вылетели с разницей в два часа.

Запах гари по одним данным почувствовали сами пассажиры, по другим — бортпроводники. Это произошло прямо перед вылетом «Суперджета» из столичного Шереметьево в Ригу. По информации 5го телеканала, на борту возникла паника, людей высадили из самолёта. Это был рейс авиакомпаний Аэрофлот и Air Baltic. К лайнеру подогнали пожарные машины, рассказал телеканалу Москва24 один из пассажиров. Он уверяет, что люди в салоне ничего подозрительного не заметили. Самолёт проверили, неисправностей не нашли. Людей позже пересадили на другой «Суперджет», который благополучно доставил их в латвийскую столицу. В Риге пассажиры оказались с двухчасовой задержкой. После авиакатастрофы «Суперджета» в минувшее воскресенье при посадке, пожара на борту и гибели 41 человека из 78ми Минтранс не нашёл оснований для приостановки полётов этих лайнеров. Несмотря на многочисленные жалобы на массу недоделок и петицию о запрете полётов Суперджет-100 на время расследования. Обращение в интернете подписали 165 тысяч человек.

Следствие по данным ряда СМИ рассматривает в качестве приоритетной версии трагедии в аэропорту «Шереметьево» ошибку пилотов.