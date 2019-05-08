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11:02, 08 мая 2019

Иран сокращает свои обязательства по ядерной сделке

Президент Хасан Роухани заявил, что республика перестанет продавать тяжелую воду и обогащенный уран, как предусмотрено соглашением, и дал 60 дней европейским странам для новых переговоров.

США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.



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