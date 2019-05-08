Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами, ее источник неизвестен

В тоже время аэропорт «Шереметьево» представил хронологию катастрофы.

Из расшифровки, представленной телеканалом РЕН, следует, что после попадания молнии в самолет, пилот Денис Евдокимов сообщил диспетчеру, что лайнер подвержен угрозе, но полет проходит штатно и помощь немедленно не требуется. Вскоре ситуация стала ухудшаться. Экипаж решил заходить на посадку второй раз по приборам. Пилот запросил помощь, диспетчер вызвал аварийные службы на полосы. После этого переговоры оборвались. Появилась и расшифровка разговора аварийных служб аэропорта уже после приземления лайнера, ее получил проект Baza. В частности, звучали следующие фразы: «Авария, самолет горит на взлетно-посадочной полосе на взлете. Сильный дым черный и языки пламени. Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, один погибший находится рядом с самолетом». В аэропорту «Шереметьево» отметили, что возгорание возникло уже после посадки. Далее была объявлена тревога и началась эвакуация пассажиров. Спасатели аэропорта Шереметьево вошли в горящий самолет в 18:35.

В результате катастрофы самолета 41 человек погиб, 10 были госпитализированы.