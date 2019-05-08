Иран дал участникам Совместного всеобъемлющего плана действий по своей ядерной программе 60 дней на переговоры
Власти Ирана дали европейским участникам Совместного всеобъемлющего плана действий по своей ядерной программе 60 дней на переговоры. На этот срок будет остановлена продажа обогащённого урана и тяжёлой воды. Если никаких соглашений достигнуто не будет, Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана. При этом, по словам президента Хасана Роухани, «говорить о конце соглашения пока рано».