Английский Ливерпуль стал первым финалистом футбольной Лиги Чемпионов

Первая игра соперников на Камп Ноу завершилась крупной победой Барсы 3-0. Более того, в ответном матче Ливерпуль не смог рассчитывать сразу на двух своих ведущих форвардов Салаха и Фирмино. Казалось, интрига умерла окончательно и бесповоротно.

Тем не менее Преданные болельщики Ливерпуля, заполнившие Энфилд под завязку, с первых минут погнали свою команду вперед. А футболка с надписью «Никогда не сдавайся», в которой следил за игрой травмированный Салах, стала девизом подопечных Юргена Клоппа в матче, который без сомнения, войдет в историю. Дивок Ориги и Жоржиньо Вейналдум забили по два мяча, а безвольно игравшая «Барселона» наступила на старые грабли. Два года назад, напомню, каталонцы уступили итальянской Роме после того, как выиграли первый матч 4-1.

Вторую путёвку в финал Лиги чемпионов разыграют «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур». Первый матч в Лондоне завершился минимальной победой голландцев.